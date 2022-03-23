Депздрав опроверг сообщения о дефиците лекарств и медизделий в медучреждениях Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В медицинских организациях Москвы нет дефицита лекарств и медизделий. Сообщения о нехватке препаратов не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявили в столичном департаменте здравоохранения.

"Информация, изложенная в публикации телеграм-канала Baza о том, что в некоторых медицинских организациях Москвы сложился дефицит лекарств и медицинских изделий, не соответствует действительности. Департамент здравоохранения города Москвы выступает с опровержением", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В Депздраве отметили, что Морозовская детская больница, упомянутая в публикации, продолжает в полном объеме проводить ПЦР-исследования экстренных и плановых пациентов на коронавирус в соответствии с утвержденным алгоритмом госпитализации.

"В больнице дефицита каких-либо реагентов для проведения ПЦР-исследований нет. Кроме того, больница обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме", – подчеркнули в департаменте.

В пресс-службе отметили, что аналогичная ситуация складывается и в детской больнице имени Г. Н. Сперанского. Данное медучреждение полностью обеспечено необходимыми лекарственными препаратами, расходными медицинскими изделиями. Контракты на закупку материалов и лекарств уже заключены. Поставки по ним осуществляются в соответствии с графиком. Диагностика и лечение пациентов проводятся в полном соответствии с порядками и стандартами, утвержденными приказами министерства здравоохранения РФ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Глава ведомства пояснил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов, в том числе для лечения заболеваний щитовидной железы и простуды, связано с тем, что пациенты закупали их впрок. В результате возникли задержки в логистической цепи.