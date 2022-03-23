В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита детских жаропонижающих лекарств

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России нет дефицита детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
"У дистрибьюторов и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов (с действующим веществом ибупрофен. – Прим. ред.) для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов (с действующим веществом парацетамол. – Прим. ред.) для детей в форме сиропа", – говорится в сообщении.
В Минздраве также подчеркнули, что поставки лекарств осуществляются по графику, в том числе иностранными производителями.
"Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора", – подчеркнули в министерстве.
О том, что в столичных аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение зарубежных детских жаропонижающих и обезболивающих препаратов в форме сиропов, сообщало РБК.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.
В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты.
Спрос на лекарства в России в начале марта вырос в 2 раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: