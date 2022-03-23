В Минздраве РФ заявили об отсутствии дефицита детских жаропонижающих лекарств

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В России нет дефицита детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"У дистрибьюторов и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов (с действующим веществом ибупрофен. – Прим. ред.) для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов (с действующим веществом парацетамол. – Прим. ред.) для детей в форме сиропа", – говорится в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что поставки лекарств осуществляются по графику, в том числе иностранными производителями.

"Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора", – подчеркнули в министерстве.

О том, что в столичных аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение зарубежных детских жаропонижающих и обезболивающих препаратов в форме сиропов, сообщало РБК.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заверила, что лекарственные препараты, дефицит которых возник в аптеках, имеются у производителей и в ближайшее время поступят в аптечную сеть.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что проблем с жизненно важными лекарствами в России нет, поэтому россиянам не следует искусственно создавать ажиотаж на такие препараты.

