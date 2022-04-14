Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил о необходимости принятия мер для ускоренного импортозамещения по обеспечению лекарствами. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фармацевтических компаний на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Собянин напомнил, что правительство РФ приняло множество решений по поддержке фармакологической отрасли в части финансового обеспечения, регистрации лекарств, стимулирования оборотных средств компаний.

"Сегодня с Татьяной Алексеевной и Михаилом Альбертовичем хотим послушать фармкомпании, послушать, как те меры, которые мы приняли, реализуются на практике, что еще можно сделать для ускоренного импортозамещения и развития производства", – заявил градоначальник.

По словам мэра Москвы, с 2014 года объем инвестиций в фармакологическую промышленность вырос в 10 раз. За счет привлечения средств удалось запустить новые современные заводы, а также реализовать программу офсетных сделок и частных инвестиций.

В настоящий момент Москва реализует несколько мер поддержки фармацевтики в условиях противодействия санкционному давлению. Так, для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке 1 рубль в год. Кроме того, власти города финансируют проведение клинических исследований лекарственных препаратов и апробацию расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.

Помимо этого, в столице помогут упростить процедуру регистрации новых лекарственных препаратов, а также поспособствуют в решении логистических проблем с поставками сырья, оборудования и комплектующих к нему.

В финансовой части для столичных производств предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (в размере до 500 миллионов рублей) и реализацию программ развития (до 1 миллиарда рублей). Конечный заемщик может получить средства под 15%. Пока льготные кредиты на общую сумму 3,29 миллиарда рублей получили три фармацевтических завода и производитель медицинских инструментов.

На расширение или создание импортозамещающих производств выделены гранты в размере до 100 миллионов рублей. Малые и средние высокотехнологичные предприятия в сфере медицины и фармацевтики могут получить до 30 миллионов рублей на приобретение оборудования. Кредиты на развитие деятельности и льготные инвестиционные кредиты для создания импортозамещающих производств могут достигать 300 миллионов рублей на три года при ставке 5,5–7%.

В помощь производителям также запущен онлайн-сервис "Подбор альтернативных поставщиков". Эта услуга направлена на поиск компонентов производственного цикла от отечественных производителей, предприятий стран ЕАЭС и Азии.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов. Доступ к ним имеют как медицинские учреждения, так и обычные граждане страны.

