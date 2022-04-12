В Росздравнадзоре заявили о достаточных объемах лекарств в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России сохраняются достаточные объемы лекарственных препаратов, они доступны для населения и медучреждений, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Доступность и объемы лекарственных препаратов сохраняются достаточными", – сказала она.

По словам Самойловой, специальная система маркировки лекарственных средств позволяет ведомству следить за их наличием и оперативно реагировать на изменение ситуации, при необходимости перераспределяя препараты или стимулируя производителей к увеличению объемов выпуска.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что у регионов РФ имеются ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Как уточняется, недавно принятыми федеральными законами были упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.