В России нет предпосылок к дефициту вакцин от коклюша и столбняка – Росздравнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России не наблюдается предпосылок для дефицита комбинированной вакцины от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
В ведомстве отметили, что производство препарата продолжается. С 25 марта в гражданский оборот было выпущено более 366 тысяч упаковок.
"Сегодня производитель подал заявление на ввод в гражданский оборот еще более 200 тысяч упаковок. Таким образом, предпосылок к дефициту вакцины нет", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что зарубежная вакцина от гепатита А была выведена из госреестра лекарственных средств, однако в продаже имеются ее российские и иностранные аналоги.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские врачи жалуются на нехватку вакцин иностранного производства.
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что у регионов РФ имеются ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Как уточняется, недавно принятыми федеральными законами были упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.
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