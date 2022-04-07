В России нет предпосылок к дефициту вакцин от коклюша и столбняка – Росздравнадзор

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В России не наблюдается предпосылок для дефицита комбинированной вакцины от дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что производство препарата продолжается. С 25 марта в гражданский оборот было выпущено более 366 тысяч упаковок.

"Сегодня производитель подал заявление на ввод в гражданский оборот еще более 200 тысяч упаковок. Таким образом, предпосылок к дефициту вакцины нет", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что зарубежная вакцина от гепатита А была выведена из госреестра лекарственных средств, однако в продаже имеются ее российские и иностранные аналоги.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские врачи жалуются на нехватку вакцин иностранного производства.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что у регионов РФ имеются ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Как уточняется, недавно принятыми федеральными законами были упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.

