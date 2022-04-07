Мишустин заявил, что жизненно важные лекарства в аптеках подорожали до 5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада в Госдуме заявил, что жизненно важные лекарства в российских аптеках подорожали до 5%.

По его словам, рост цен связан с подорожанием субстанции за последний месяц.

"Ситуация с лекарствами делится на две части – жизненно важные и все остальные. По жизненно важным мы контролируем цены через систему маркировки, видим цену, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки", – приводит слова Мишустина ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. Она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.

