Депздрав опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о дефиците лекарств от астмы в столичных клиниках. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Департамент не подтверждает факт получения письма с просьбой осуществить закупку препаратов с конкретными торговыми наименованиями и отправку подобных писем в медицинские организации. В медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, проблем с препаратами для лечения астмы нет", – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что в настоящий момент в городе создан достаточный запас лекарств от астмы, необходимых для обеспечения льготных категорий граждан.
"Обращаем внимание, что государственные закупки [некоторых] лекарственных препаратов <...> проводятся по международным непатентованным наименованиям уже в течение нескольких лет", – уточнили в Депздраве, отметив, что на сегодняшний день на складах и в аптечных организациях Центра лекарственного обеспечения имеются аналоги данных лекарств.
Также на территории РФ зарегистрированы дженерики, разрешенные для применения у детей в возрасте от 6 месяцев. Все они закуплены и имеются в достаточном количестве на складе льготного лекарственного обеспечения, заверили в Депздраве.
Уточняется, что городские поликлиники также в достаточном количестве обеспечены всеми необходимыми вакцинами для иммунопрофилактики.
Ранее сообщалось, что в России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. К ней будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Их задачей будет наблюдение за запасом лекарств в стране.
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