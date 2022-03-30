Минздрав РФ может начать закупать отдельные виды лекарств при их дефиците

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Министерство здравоохранения России может начать закупки отдельные виды лекарств. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Речь идет о препаратах, которые отсутствуют в обращении в стране, либо в отношении которых возникла дефектура.

Согласно документу, Минздрав также сможет перераспределять такие препараты в российских регионах по результатам мониторинга. Указывается, что данные меры позволят экстренно реагировать на риски возникновения дефицита на фармацевтическом рынке.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок. Это привело к задержкам в логистической цепи.

В Минздраве РФ подчеркнули, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.