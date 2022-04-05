Ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ – Голикова

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В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявили, что ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов РФ, сообщает РИА Новости.
"Татьяна Голикова напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона", – сказали в секретариате Голиковой.
Как уточняется, этими законами упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки. Помимо этого, упрощены закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия.
Кроме того, в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования до 1 миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.
Ранее Голикова заявила, что в России создадут специальную систему для контроля доступности препаратов в режиме онлайн. В ходе совещания по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения она уточнила, что к системе будут подключены главные внештатные специалисты Минздрава РФ по клиническим профилям. Они будут следить за запасом лекарств в регионах и в целом по стране.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у производителей и дистрибьютеров лекарств нет проблем с их производством и запасами. Он отметил, что отсутствие в аптеках ряда препаратов связано с тем, что пациенты закупали их впрок.
Также, по данным Минздрава, в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы, а также детских жаропонижающих лекарств в форме сиропа, в том числе препаратов с действующими веществами ибупрофен и парацетамол.
В России стал снижаться спрос на лекарства
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