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общество

12:58

Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств через соцсети

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Росздравнадзоре сообщили о случаях перепродажи лекарств частными лицами через соцсети и маркетплейсы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"...Это является нарушением законодательства. Кроме того, приобретая фармпрепараты с рук, покупатель не может быть уверен в их качестве", – заявили в Росздравнадзоре.

В сообщении ведомства подчеркивается, что только аптечные организации в полной мере могут гарантировать безопасность и эффективность препаратов.

При этом при покупке в аптеках следует обращать внимание на наличие лицензии для фармдеятельности. Кроме того, у организации с онлайн-магазином должно быть разрешение на дистанционную торговлю.

Накануне стало известно, что министерство здравоохранения РФ собирает данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах с последующим подбором заменяющих средств.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не ожидают дефицита по каким-либо группам лекарств.

Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств через соцсети

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