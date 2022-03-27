Мурашко заявил, что в РФ достаточно собственных производств по изготовлению медизделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России достаточно собственных производств медицинских изделий. Имеются ресурсы для расширения ассортимента. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В РФ достаточное количество и собственных производств, изготавливающих медицинские изделия из титана и ряда других материалов. Они производятся, и вопрос просто расширения ассортиментной политики", – заявил министр.

Мурашко отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается ажиотажный спрос на лекарства, превышающий норму в 10 раз. По словам главы Минздрава, люди скупали лекарства в больших количества, не обращая внимания на срок годности препаратов, который в некоторых случаях достигает всего двух лет.

"И люди, покупая эти препараты, четко шли, в том числе, на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени", – рассказал министр.

Он добавил, что несмотря на высокий спрос, запас лекарств для льготных категорий граждан в регионах России превышает потребность почти на полгода.

Ранее Мурашко сообщил, что в России нет дефицита инсулина и препаратов для терапии щитовидной железы. Министр отметил, что в стране достаточно запасов лекарств как зарубежных производителей, так и отечественных, и призвал не закупать препараты впрок.