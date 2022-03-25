Компания "Биоджет" стала новым резидентом "Технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал о биотехнологической производственной компании "Биоджет", которая стала новым резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Этой теме мэр посвятил пост в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, компания займется импортозамещением, то есть созданием современных лекарств нового поколения для лечения онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что их преимущество заключается в направленном воздействии на факторы возникновения и развития болезни.

На производстве полного цикла создадут около 170 рабочих мест. Запуск запланирован на начало 2023 года. Также власти решили сохранить до конца 2022 года ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех пяти площадках технополиса. По мнению мэра, это позволит предприятиям более уверенно планировать свое развитие.

Ранее Собянин сообщил, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообществ, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Проведенный с ними диалог позволил выявить ключевые проблемные точки и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес на фоне растущего санкционного давления.

