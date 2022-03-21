МЭЦ поможет столичным предпринимателям найти покупателей за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные предприниматели могут получить помощь в поиске покупателей за рубежом в Московском экспортном центре (МЭЦ), заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.
"Услуга подбора байеров охватывает пять крупных регионов – это государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Поиск покупателей проходит в 37 странах, в пределах одного региона предприниматели могут выбрать три наиболее приоритетных направления. Например, найти байеров можно и в таких крупных странах, как Индия, Китай или Аргентина, и в государствах поменьше – Тунисе, Венесуэле", – сказал Фурсин.
Он пояснил, что предприниматели могут определить конкретный регион, подать заявку на сайте центра, пройти экспертную комиссию и получить семь контактов зарубежных клиентов. В 2021 году порядка 100 столичных компаний получили свыше тысячи зарубежных контактов благодаря МЭЦ. Чаще всего данной услугой пользовались производители продовольственных товаров, велосипедов, одежды, медицинского оборудования, электроники и косметики.
"Получить помощь экспортного центра могут зарегистрированные в Москве не менее полугода ИП и ООО, не имеющие задолженностей и не находящиеся в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации. После проверки заявку компании рассмотрит комиссия, заседания которой будут проходить два раза в месяц", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. Мэр подчеркнул, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Проведенный с ними диалог позволил выявить ключевые проблемные точки и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес на фоне растущего санкционного давления.
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