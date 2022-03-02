Технополис "Москва" запустит производство 20 жизненно необходимых лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На площадке в Печатниках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" планируют запустить производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что до конца текущего года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов.

"Первые партии препаратов произведут в количестве более 10 тысяч упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет готово выпускать до двух миллионов упаковок в год", – приводятся слова Прохорова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на площадке в Печатниках ОЭЗ разместились цеха жидких и твердых форм препаратов, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок.

В нем специалисты проведут испытания новых лекарств, которые смогут улучшить качество и продолжительность жизни нуждающихся в терапии пациентов. Всего резидент уже разработал более 60 различных препаратов.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что в компании работают более 90 высококвалифицированных специалистов, среди которых восемь кандидатов наук.

По его словам, у горожан появится доступ к современной терапии, поскольку стоимость выпускаемых препаратов будет ниже зарубежных аналогов при полном сохранении их эффективности.

Ранее Сергей Собянин принял решение о расширении площадки "Технополиса "Москва" в Печатниках. На расширение особой экономической зоны выделили 616,5 миллиона рублей. Эти средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения улицы Южнопортовой, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов.

