Технополис "Москва" запустит производство 20 жизненно необходимых лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На площадке в Печатниках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" планируют запустить производство 20 жизненно необходимых и важнейших лекарств.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что до конца текущего года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, а также антикоагулянтов, хелаторов и инсулинов.
"Первые партии препаратов произведут в количестве более 10 тысяч упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет готово выпускать до двух миллионов упаковок в год", – приводятся слова Прохорова на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на площадке в Печатниках ОЭЗ разместились цеха жидких и твердых форм препаратов, а также высокотехнологичный центр исследований и разработок.
В нем специалисты проведут испытания новых лекарств, которые смогут улучшить качество и продолжительность жизни нуждающихся в терапии пациентов. Всего резидент уже разработал более 60 различных препаратов.
Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что в компании работают более 90 высококвалифицированных специалистов, среди которых восемь кандидатов наук.
По его словам, у горожан появится доступ к современной терапии, поскольку стоимость выпускаемых препаратов будет ниже зарубежных аналогов при полном сохранении их эффективности.
Ранее Сергей Собянин принял решение о расширении площадки "Технополиса "Москва" в Печатниках. На расширение особой экономической зоны выделили 616,5 миллиона рублей. Эти средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения улицы Южнопортовой, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов.
В технополисе "Москва" откроют производство 20 жизненно необходимых лекарств
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: