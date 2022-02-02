Ефимов: почти 22 тыс предпринимателей зарегистрировались на инвестпортале в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 22 тысяч предпринимателей зарегистрировались на инвестиционном портале Москвы в 2021 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За прошлый год число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, увеличилось на 21,6 тысячи. Это почти на 10 тысяч, или 78,5%, больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тысячи человек", – сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что активный рост числа пользователей подтверждает востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на инвестпортале Москвы насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов.

После регистрации пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам, которые упрощают ведение бизнеса в столице. В 2021 году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что регистрация на инвестиционном портале особенно удобна для предпринимателей, уже пользующихся московской цифровой экосистемой. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на портале поставщиков.

Такое взаимодействие городских интернет-ресурсов позволяет предпринимателям мгновенно получить доступ к нужным сервисам и им не нужно вручную заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля.

Зарегистрированные пользователи портала могут онлайн подать заявки на присвоение статуса промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента, чтобы получить региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли.

Отмечается, что это позволяет снизить налоговую нагрузку на 17–25%. Также с помощью сайта можно стать резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва" и получить доступ к налоговым и таможенным преференциям.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров назвал особенностью личного кабинета возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам.

Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow. Его можно скачать в App Store и Google Play.

Для оперативного взаимодействия с профильными ведомствами правительства столицы на инвестпортале запустили линию прямых обращений. На ней инвесторы в основном интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, а также предлагают на рассмотрение инвестпроекты.

За восемь лет сервисом воспользовались более 13,5 тысячи раз, из них только в 2021 году – 3,9 тысячи раз. Директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев рассказал, что сайт постоянно дополняется новыми онлайн-инструментами. Один из последних – сервис "Московский инвестор". Он позволяет зарегистрированным пользователям в максимально сжатые сроки решать проблемы и направлять предложения по улучшению инвестклимата в столице. За время работы сервиса предприниматели воспользовались им более 1,2 тысячи раз.

Ранее сообщалось, что представители малого, среднего бизнеса и самозанятые арендовали у города 305 помещений по льготной ставке. Общая площадь объектов составила 27 100 квадратных метров.