Более 30 социальных объектов построят инвесторы в ТиНАО в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 30 детских садов, школ и поликлиник, построенных на средства инвесторов, планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Появится 15 детских садов суммарно на 2775 мест, 13 школ на 10 945 мест, а также три поликлиники на 325 посещений в смену. Новые объекты будут отвечать всем столичным стандартам качества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселении Десеновском появятся две школы-гиганта, еще одна будет построена в Сосенском. Кроме того, школа на 2,1 тысячи учеников откроется рядом с Рассказовкой. Все объекты строятся по индивидуальным проектам.

"После завершения работ здания укомплектуют современным оборудованием и мебелью", – указано в материале.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию девять школ-гигантов в сумме на 11,5 тысячи учеников. Многие из них построены в ТиНАО.