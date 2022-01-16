Более 30 социальных объектов построят инвесторы в ТиНАО в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 30 детских садов, школ и поликлиник, построенных на средства инвесторов, планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Появится 15 детских садов суммарно на 2775 мест, 13 школ на 10 945 мест, а также три поликлиники на 325 посещений в смену. Новые объекты будут отвечать всем столичным стандартам качества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в поселении Десеновском появятся две школы-гиганта, еще одна будет построена в Сосенском. Кроме того, школа на 2,1 тысячи учеников откроется рядом с Рассказовкой. Все объекты строятся по индивидуальным проектам.
"После завершения работ здания укомплектуют современным оборудованием и мебелью", – указано в материале.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию девять школ-гигантов в сумме на 11,5 тысячи учеников. Многие из них построены в ТиНАО.
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