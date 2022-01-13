Москва предоставила инвесторам участки для строительства 12 школ и детсадов в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В минувшем году столичные власти предоставили инвесторам восемь земельных участков для строительства 12 объектов образования, в том числе школ, детских садов и вуза. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В 2021 году город заключил договоры аренды на восемь земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства 12 образовательных учреждений. <...> Объекты появятся в центре, на юге, севере, западе и северо-западе столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в рамках работ планируется возвести четыре школы, семь детских садов и один университетский комплекс. Земля застройщикам предоставлена в аренду на срок до шести лет.

Как добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего земель было передано под застройку в СЗАО – на три расположенных там участка приходится 22 гектара суммарной площади. Так, в районе ТПУ "Терехово" построят две школы и три детсада.

В районе Проспект Вернадского появится школа "Летово" на 880 мест и детский сад на 180 детей. А на Верхней Масловке, 6-й Радиальной и Озерной улицах возведут детские сады на 150, 140 и 225 мест соответственно.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию девять школ-гигантов в сумме на 11,5 тысячи учеников. Многие из них построены в ТиНАО.

