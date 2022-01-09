Собянин рассказал о знаковых строительных объектах 2021 года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о наиболее примечательных объектах, построенных в Москве в минувшем году. Об этом он написал в своем блоге.

"Минувший год стал для Москвы рекордным в плане ввода недвижимости – 15,1 миллиона квадратных метров. Половина – это жилье, а вторая половина – коммерческие, социальные, культурные и спортивные объекты. О наиболее интересных из них и пойдет сегодня речь", – сообщил Собянин.

По оценке мэра, самыми важными проектами 2021 года стали открытие дома культуры "ГЭС-2" и возведение новой сцены театра "Уголок дедушки Дурова".

"По сути, мы построили комфортный дом для животных – главных артистов этого уникального театра. Ведь люди вечером уходят домой, а четвероногие и крылатые артисты живут в "Уголке дедушки Дурова" постоянно", – написал Собянин.

Также он напомнил, что в прошлом году после ремонта открылся Детский музыкальный театр юного актера. Кроме того, в столице было введено в эксплуатацию несколько крупных спортивных объектов – два ледовых дворца в Солнцеве и Ново-Переделкине, "Чкалов-арена" на Ходынском поле и другие.

"В рамках реконструкции спорткомплекса "Торпедо" имени Э.А. Стрельцова открыт новый ФОК с футбольным манежем. Еще один большой ФОК был построен на улице Тушинской", – добавил мэр.

По словам Собянина, в 2021 году также было построено несколько десятков больниц и поликлиник. Крупнейшим построенным медицинским объектом стал детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке, который был оснащен современным оборудованием.

"В Московском, на улице Радужной, 23А, была введена в строй подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест. Аналогичная подстанция заработала на улице Ленинская слобода, 5, что в Южном округе", – рассказал Собянин.

Помимо этого, в Нагатинском Затоне была открыта новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, рассчитанная на 750 посещений в смену. Также мэр отметил, что в 2021 год на средства городского бюджета и инвесторов было построено несколько больших школ. В частности, в Валдайском проезде начала работу школа на 1,9 тысячи мест, в Коммунарке – школа на 1,3 тысячи мест на улице Сервантеса, школа на 1,1 тысячи мест на улице Сосенский Стан и образовательный центр "Фортуна" на 700 мест.

"В 2022 году мы продолжим реализацию масштабной программы развития нашего города - будем строить новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей", – подытожил Собянин.

Ранее Сергей Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр "Марс" в Алтуфьевском районе Москвы. Мэр напомнил, что здание много лет было заброшено. По итогам работ внутри оборудовали атриум с торговыми и общественными зонами, а на крыше обустроили террасу. Сам кинотеатр рассчитан на 285 мест.