Детсад на 225 мест в ЖК "Москвичка" в ТиНАО планируют открыть до апреля

Фото: stroi.mos.ru
Детский сад в ЖК "Москвичка" в ТиНАО планируют открыть в первом квартале текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.
Отмечается, что на первом этаже будут расположены помещения с теплым водяным полом, блок медкабинетов, пищеблок, помещения для персонала.
На втором этаже разместят игровые комнаты, кружки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, а также методический кабинет.
В пресс-службе отметили, что всего откроют восемь групп для детей от 3 до 7 лет. Обучение в новом детском саду планируется по основной программе дошкольного образования.
Кроме того, в групповых комнатах будут игровые модули, детские домики и пуф-мешки, информационные стенды и магнитно-маркерные доски, столы, стулья, кровати и шкафчики.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить две школы и детский сад по программе создания рабочих мест. Объекты во 2-м Котляковском переулке будут готовы к середине 2024 года. Вторая школа на 800 мест появится на улице Берзарина. Ее построят на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Школу планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: