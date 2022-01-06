Детсад на 225 мест в ЖК "Москвичка" в ТиНАО планируют открыть до апреля

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Детский сад в ЖК "Москвичка" в ТиНАО планируют открыть в первом квартале текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.

Отмечается, что на первом этаже будут расположены помещения с теплым водяным полом, блок медкабинетов, пищеблок, помещения для персонала.

На втором этаже разместят игровые комнаты, кружки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, а также методический кабинет.

В пресс-службе отметили, что всего откроют восемь групп для детей от 3 до 7 лет. Обучение в новом детском саду планируется по основной программе дошкольного образования.

Кроме того, в групповых комнатах будут игровые модули, детские домики и пуф-мешки, информационные стенды и магнитно-маркерные доски, столы, стулья, кровати и шкафчики.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить две школы и детский сад по программе создания рабочих мест. Объекты во 2-м Котляковском переулке будут готовы к середине 2024 года. Вторая школа на 800 мест появится на улице Берзарина. Ее построят на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Школу планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.