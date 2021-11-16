10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Коммунарке появится детский сад на 185 мест. Его украсят схематичными изображениями деревьев, сделанными из металлических реек. Соответствующий проект уже согласован Москомархитектурой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Дошкольное образовательное учреждение планируют возвести в составе нового жилого комплекса на Скандинавском бульваре.
"Фасады садика получились очень необычными: авторы проекта постарались реализовать идею "дома – сада", где природа и городская среда гармонично дополняют друг друга. При этом исполнить задумку достаточно легко – рисунок в виде садовых деревьев с яркими плодами будет сформирован из металлических профилей. В отделке стен также решено использовать ламели и клинкерную плитку", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что детский сад расположен на неровном участке земли с понижением высоты. Эту особенность архитекторы учли и в планировке, и в благоустройстве территории.
Согласно проекту, здание будет состоять из двух прямоугольных корпусов, соединенных пространством физкультурного зала. При этом специальные перегородки позволят трансформировать спортзал под любые нужды.
В корпусах детского сада разместятся помещения для групп, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, а также комната для развивающих занятий. Также на территории появится амфитеатр. Планируют обустроить также игровые и физкультурные площадки для детей разных возрастов.
Ранее сообщалось, что на Большой Очаковской улице построят новый детский сад на 200 мест. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
В детсаду оборудуют помещения для групп, комнаты для развивающих занятий, кабинет медсестры, кухню, а также спортивный и музыкальный залы. Во дворе установят игровые площадки, оборудуют спортивную зону.
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