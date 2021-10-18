Андрей Бочкарев: в Москве с начала года построено 64 объекта социнфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 64 объекта социальной инфраструктуры общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала этого года в Москве введено в эксплуатацию 19 детских дошкольный учреждений, 20 школьных зданий, шесть объектов здравоохранения, 16 спортивных объектов и три объекта культуры", – рассказал Бочкарев.

По его словам, в последние месяцы в эксплуатацию ввели школу на 1,3 тысячи мест в поселении Сосенском в ТиНАО, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией на улице Речников в районе Нагатинского Затона. Также в поселении Московском появилась подстанция скорой помощи на 20 машин, а в Ново-Переделкине – Ледовый дворец "Арктика".

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что строительство социальных объектов помогает формировать комфортную и доступную городскую среду.

Ранее Бочкарев рассказал, что более 2 миллионов квадратных метров жилья построили в районе станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" после их открытия в 2019 году в составе Сокольнической линии метро.

Это поспособствовало развитию поселений Московского, Сосенского и поселка Коммунарка в ТиНАО. Помимо жилых зданий, было построено 16 социальных объектов, в частности 9 детских садов, 6 школ и один объект здравоохранения. Кроме того, вблизи упомянутого участка появилось свыше 17 километров новых дорог.

