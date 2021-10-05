Бочкарев: в Москве с начала года введено более 10 млн кв метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве за девять месяцев этого года был перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, за девять месяцев введено более 10,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости, таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона "квадратов", – рассказал он.

Также в Москве с начала года возвели свыше 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости – это промышленные, производственные, торговые, административные и офисные объекты, обеспечивающие рабочие места.

Ранее Бочкарев рассказал, что более 2 миллионов квадратных метров жилья построили в районе станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" после их открытия в 2019 году в составе Сокольнической линии метро.

Это поспособствовало развитию поселений Московского, Сосенского и поселка Коммунарка в ТиНАО. Помимо жилых зданий, было построено 16 социальных объектов, в частности 9 детских садов, 6 школ и один объект здравоохранения. Кроме того, вблизи упомянутого участка появилось свыше 17 километров новых дорог.

