Бочкарев: в Москве с начала года введено более 10 млн кв метров недвижимости

12:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве за девять месяцев этого года был перевыполнен годовой план по вводу недвижимости, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, за девять месяцев введено более 10,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости, таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона "квадратов", – рассказал он.
Также в Москве с начала года возвели свыше 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости – это промышленные, производственные, торговые, административные и офисные объекты, обеспечивающие рабочие места.
Ранее Бочкарев рассказал, что более 2 миллионов квадратных метров жилья построили в районе станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" после их открытия в 2019 году в составе Сокольнической линии метро.
Это поспособствовало развитию поселений Московского, Сосенского и поселка Коммунарка в ТиНАО. Помимо жилых зданий, было построено 16 социальных объектов, в частности 9 детских садов, 6 школ и один объект здравоохранения. Кроме того, вблизи упомянутого участка появилось свыше 17 километров новых дорог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: