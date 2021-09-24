Бочкарев: свыше 2 млн кв м жилья построено у нового участка Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 миллионов квадратных метров жилья построили в районе станций "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" после их открытия в 2019 году в составе Сокольнической линии метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"С открытием станций метро в прилегающих к ним районах появились новые жилые кварталы, объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры. <...> За последние два года здесь построили 2,2 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, в том числе порядка 90 тысяч "квадратов" жилья по реновации", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

По его словам, это поспособствовало развитию поселений Московского, Сосенского и поселка Коммунарка в ТиНАО. Помимо жилых зданий, было построено 16 социальных объектов, в частности 9 детских садов, 6 школ и один объект здравоохранения. Кроме того, вблизи упомянутого участка появилось свыше 17 километров новых дорог.

Бочкарев также рассказал об административно-деловом центре "Коммунарка", строительство которого в настоящее время продолжается. Он уточнил, что на площади 550 гектаров планируется возвести 1,2 миллиона квадратных метров жилья и 6,1 миллиона квадратных метров общественно-деловых пространств.

Ранее в поселении Михайлово-Ярцевском в ТиНАО открылся крупный спортивный кластер, при благоустройстве территории которого учли пожелания местных жителей. Им стали доступны лыжероллерная трасса, памп-трек и трасса с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах. Также там оборудовали площадку для паркура, зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

