Северный дублер Кутузовского проспекта готов на 18% – Бочкарев

16:15
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Северный дублер Кутузовского проспекта построен на 18%. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
"Сегодня в рамках проекта Северного дублера Кутузовского проспекта, который реализуется концессионером, ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку", – рассказал Бочкарев.
Заммэра добавил, что на трассе будет организовано по три полосы движения в каждом направлении. На мосту через Москву-реку создадут небольшое сужение до двух полос.
Бочкарев уточнил, что внутри МКАД Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет вдоль путей первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) по территории промзон. Предполагается, что магистраль улучшит транспортную доступность Дорогомилова, Фили-Давыдкова, Можайского, Кунцева и Филевского Парка.
Глава Стройкомплекса подчеркнул, что город сейчас обеспечивает точки входа и выхода на трассу: реконструирована часть Молодогвардейской развязки, возводится многоуровневая развязка на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и ТТК.
Кроме того, рабочие реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, что позволит пропустить под ними новую трассу.
"Основная сложность новой магистрали в плотном прохождении вдоль железной дороги, поэтому проектировщики реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку", – уточнил Бочкарев.
В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова отметила, что одним из ключевых элементов Северного дублера Кутузовского проспекта станет арочный мост через Москву-реку. Он соединит деловой центр "Москва-Сити" с противоположным берегом.
По словам Меркуловой, будущий мост имеет пролетное строение сложной геометрии. Для проектирования ассиметричного сооружения использованы современные расчетные комплексы.
"В настоящее время строительная готовность моста составляет 52%: полностью готовы 10 опор, установлены 24 из 49 балок пролетного строения. Пролетное строение надвинуто на 107 из 198,7 метра", – пояснила гендиректор.
Ранее Бочкарев заявил, что к 2023 году в Москве будут функционировать 24 вылетные магистрали. В настоящий момент в столице ведется строительство пяти из них общей протяженностью 383 километра.
В Москве началось строительство моста Северного дублера Кутузовского проспекта
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