Северный дублер Кутузовского проспекта готов на 18% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Северный дублер Кутузовского проспекта построен на 18%. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Сегодня в рамках проекта Северного дублера Кутузовского проспекта, который реализуется концессионером, ведутся работы по строительству основного хода трассы, съездов с Молодогвардейской развязки и моста через Москву-реку", – рассказал Бочкарев.

Заммэра добавил, что на трассе будет организовано по три полосы движения в каждом направлении. На мосту через Москву-реку создадут небольшое сужение до двух полос.

Бочкарев уточнил, что внутри МКАД Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет вдоль путей первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) по территории промзон. Предполагается, что магистраль улучшит транспортную доступность Дорогомилова, Фили-Давыдкова, Можайского, Кунцева и Филевского Парка.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что город сейчас обеспечивает точки входа и выхода на трассу: реконструирована часть Молодогвардейской развязки, возводится многоуровневая развязка на пересечении дублера с Шелепихинской набережной и ТТК.

Кроме того, рабочие реконструируют Старо-Рублевский путепровод и путепровод на улице Барклая, что позволит пропустить под ними новую трассу.

"Основная сложность новой магистрали в плотном прохождении вдоль железной дороги, поэтому проектировщики реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку", – уточнил Бочкарев.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова отметила, что одним из ключевых элементов Северного дублера Кутузовского проспекта станет арочный мост через Москву-реку. Он соединит деловой центр "Москва-Сити" с противоположным берегом.

По словам Меркуловой, будущий мост имеет пролетное строение сложной геометрии. Для проектирования ассиметричного сооружения использованы современные расчетные комплексы.

"В настоящее время строительная готовность моста составляет 52%: полностью готовы 10 опор, установлены 24 из 49 балок пролетного строения. Пролетное строение надвинуто на 107 из 198,7 метра", – пояснила гендиректор.

Ранее Бочкарев заявил, что к 2023 году в Москве будут функционировать 24 вылетные магистрали. В настоящий момент в столице ведется строительство пяти из них общей протяженностью 383 километра.

