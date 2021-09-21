Собянин поручил выделить средства на ремонт подъездных дорог к СНТ в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поручил выделить средства на ремонт подъездных дорог к садовым товариществам в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

"Правительство Москвы предоставит в 2021–2023 году межбюджетный трансферт из бюджета Москвы бюджету Московской области в размере 1 миллиарда рублей ежегодно. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Данные средства будут выделены для развития инфраструктуры и обустройства свыше 11 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в области, где проживают около четырех миллионов москвичей.

Ранее сообщалось, что 22 садовых товарищества, находящихся в Солнечногорском районе, получат подъездную дорогу. Она пройдет от деревни Хоругвино до СНТ "Кочергино", протяженность составит пять километров.