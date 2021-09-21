Бочкарев: 65% участков системы хордовых магистралей открыто для движения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на сегодняшний день для движения транспорта открыто 65% участков системы хордовых магистралей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как рассказал глава комплекса Андрей Бочкарев, общая протяженность системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, составит 362 километра.
"На сегодня уже запущено 205 километров дорог, то есть 65% от всей протяженности", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Бочкарева.
Он отметил, что в настоящее время полностью открыта для движения СЗХ. По словам Бочкарева, движение на СВХ запустят в конце 2023 года, а запуск ЮВЗ намечен на второе полугодие 2023 года.
"К этому же времени будет завершено строительство Южной рокады. Здесь уже построены три участка, сейчас в стройке еще пять", – добавил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что на сегодняшний день на участках ЮВХ возводится ряд искусственных сооружений.
Ранее Бочкарев рассказал, что работы по реконструкции еще четырех транспортных развязок на МКАД планируют завершить к середине 2024 года. По его словам, в следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м – с Алтуфьевским, а в 2024-м – с улицами Верхние Поля и Липецкой. Реконструкция развязок позволит увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.
В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды
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