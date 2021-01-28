22 подмосковных садовых товарищества получат подъездную дорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

22 садовых товарищества, находящихся в Солнечногорском районе, получат подъездную дорогу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она пройдет от деревни Хоругвино до СНТ "Кочергино", протяженность составит пять километров. По данным Мособлэкспертизы, строительство начнется после проведения проектно-изыскательских работ.

"Около четырех миллионов человек, членов СНТ на территории Подмосковья, – это москвичи", – сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. Он добавил, что этим обусловлено активное участие Москвы в благоустройстве СНТ на территории Московской и пограничных областей.

Помимо того, отмечается, что дороги, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и примыкают к крупным дачным поселкам, будут отремонтированы.

Ранее сообщалось о том, что более 76 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году. В программу ремонта включат участки, набравшие максимальное количество голосов.