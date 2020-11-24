В столице отремонтировали более 30 мостов, эстакад и тоннелей

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Текущий ремонт мостовых сооружений в столице подошел к концу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты проводили работы на 31 объекте, в числе которых Химкинский и Дорогомиловский мосты, а также Рижская эстакада и Дмитровский тоннель.

"В общей сложности отремонтировано более 160 квадратных метров гидроизоляции, а также уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия", – пояснил Бирюков.

В ходе работ в подэстакадных пространствах были устранены протечки и локальные повреждения на проезжей части. По словам заммэра, срок эксплуатации объектов увеличится благодаря новой гидроизоляции, которая также повысит износостойкость бетонного основания.

"Все работы на мостовых сооружениях, которые были включены в план, закончены. Из-за эпидемиологической обстановки они стартовали позже, но специалисты успели все выполнить. Некоторые объекты даже были сданы раньше срока, благодаря чему время ограничений движения автотранспорта было сокращено", – рассказал Бирюков.

Ранее руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский рассказал, что Москве удалось переломить ситуацию, когда скорость движения автомобилей в городе падала. По его словам, за прошедшие годы Москва прибавила в средней скорости движения автомобилей, несмотря на то что их число в городе увеличилось на один миллион. С учетом прилегающего Подмосковья рост составил два миллиона.

По его словам, хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов. По мнению Шумского, новые транспортные коридоры, которые сейчас строят, помогут улучшить ситуацию.