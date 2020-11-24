В столице отремонтировали более 30 мостов, эстакад и тоннелей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Текущий ремонт мостовых сооружений в столице подошел к концу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты проводили работы на 31 объекте, в числе которых Химкинский и Дорогомиловский мосты, а также Рижская эстакада и Дмитровский тоннель.
"В общей сложности отремонтировано более 160 квадратных метров гидроизоляции, а также уложено свыше 800 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия", – пояснил Бирюков.
В ходе работ в подэстакадных пространствах были устранены протечки и локальные повреждения на проезжей части. По словам заммэра, срок эксплуатации объектов увеличится благодаря новой гидроизоляции, которая также повысит износостойкость бетонного основания.
"Все работы на мостовых сооружениях, которые были включены в план, закончены. Из-за эпидемиологической обстановки они стартовали позже, но специалисты успели все выполнить. Некоторые объекты даже были сданы раньше срока, благодаря чему время ограничений движения автотранспорта было сокращено", – рассказал Бирюков.
Ранее руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский рассказал, что Москве удалось переломить ситуацию, когда скорость движения автомобилей в городе падала. По его словам, за прошедшие годы Москва прибавила в средней скорости движения автомобилей, несмотря на то что их число в городе увеличилось на один миллион. С учетом прилегающего Подмосковья рост составил два миллиона.
По его словам, хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов. По мнению Шумского, новые транспортные коридоры, которые сейчас строят, помогут улучшить ситуацию.
Россияне назвали города с самыми хорошими и плохими дорогами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: