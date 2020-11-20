Эксперт рассказал о пользе развития транспортного каркаса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москве удалось переломить ситуацию, когда скорость движения автомобилей в городе падала, считает руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский.

Он заявил, что за прошедшие годы Москва прибавила в средней скорости движения автомобилей, несмотря на то что их число в городе увеличилось на один миллион. С учетом прилегающего Подмосковья рост составил два миллиона.

"С точки зрения прошедших 10 лет мы сделали рывок, потому что 10 лет назад мы теряли в средней скорости движения на дорогах, поскольку количество личного транспорта росло, а общественного – уменьшалось. По нашим расчетам в среднем московский водитель проводил в пробках 15 суток в год, средняя скорость была 16,5 км/ч и продолжала падать", – цитирует автоэксперта Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что хороших результатов удалось достичь в том числе благодаря строительству новых трасс, реконструкции развязок и других инфраструктурных объектов.

По мнению Шумского, новые транспортные коридоры, которые сейчас строят, помогут улучшить ситуацию. Хорды создадут маршруты в разные районы города, минуя центр и МКАД.

Сейчас в Москве полностью открыт проезд по Северо-Западной хорде. В сумме это 83 километра дорожного полотна. Магистраль сопровождается 32 искусственными сооружениями и 30 пешеходными переходами.

Помимо этой хорды, запущены шесть участков Северо-Восточной хорды и три участка Южной рокады.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в 2021–2023 годах в столице появятся 25 новых станций метро и примерно 270 километров дорог.

