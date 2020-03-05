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Город

12:21

Шесть участков на Южной рокаде готовят к строительству

город строительство транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Градостроительную документацию разработают для шести участков Южной рокады, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Сегодня проводится разработка градостроительной документации по шести участкам городской скоростной магистрали – Южной рокаде. По мере готовности проектов сразу начнутся строительные работы", – заявил Бочкарев.

На данный момент речь идет о следующих участках:

  • от Пролетарского проспекта до улицы Каспийской;
  • от улицы Каспийской до улицы Шоссейной;
  • от улицы Кантемировская до улицы Бакинской;
  • улиц Донецкая и Верхние Поля на участке от МКАД до улицы Марьинский Парк;
  • МКАД – от Каширского шоссе до транспортной развязки на пересечении с Бесединским шоссе.

По словам Бочкарева, в проекты закладывают необходимость оборудовать дорожные проезды и реконструкцию существующих улиц. Кроме того, планируется построить дополнительные инженерные сооружения, например эстакады и съезды.

В дальнейшем специалисты готовятся реконструировать многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня.

В феврале Сергей Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамской развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. По словам мэра, этот объект является одним из самых сложных в Москве. Мэр заявил, что работы планируют начать раньше срока.

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