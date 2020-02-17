Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамской развязки

13:50
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Движение после реконструкции на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируется запустить раньше намеченного срока. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.
"Волоколамка" – это одна из самых сложных городских магистралей, реконструкция которой длится уже много лет. Одна из сложнейших. Мы разделили реконструкцию на семь этапов, пять этапов прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель, сложнейшую историю. Мы сейчас вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция "Волоколамки" до Сходни", – сказал Собянин.
Заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика ПАО "Мостотрест" Андрей Струк доложил мэру, что работы на объекте могут быть завершены уже в конце года. Указывая на сложность объекта, Собянин попросил подрядчиков закончить реконструкцию развязки на полгода раньше контрактного срока.
Транспортная развязка Волоколамского шоссе с МКАД является одним из наиболее загруженных транспортных узлов столицы, в котором пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе.
Реконструкцию начали в ноябре 2018 года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.
В общей сложности в рамках проекта планируют построить 7,7 километра дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 километра. В частности, существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до восьми полос движения в одном направлении. Новые эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области.
Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведут эстакаду. Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД будет расширен до пяти полос движения в каждом направлении.
Также на развязке сделают боковые проезды, чтобы исключить пересечение потоков. Прилегающую территорию благоустроят.
Предполагается, что реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда.
В результате улучшится транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево.
На второй этап реконструкции МКАД до 2022 года выделено более 35 миллиардов рублей. Основные строительно-монтажные работы начнутся в начале 2021 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по следующим развязкам: на пересечении с Липецкой улицей, Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе, по участку от Бесединского до Косинского шоссе, включая развязки на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотней.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.
В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: