Собянин рассказал о ходе реконструкции Волоколамской развязки

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Движение после реконструкции на развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе планируется запустить раньше намеченного срока. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

"Волоколамка" – это одна из самых сложных городских магистралей, реконструкция которой длится уже много лет. Одна из сложнейших. Мы разделили реконструкцию на семь этапов, пять этапов прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель, сложнейшую историю. Мы сейчас вышли на два последних этапа. Это реконструкция развязки на МКАД и реконструкция "Волоколамки" до Сходни", – сказал Собянин.

Заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика ПАО "Мостотрест" Андрей Струк доложил мэру, что работы на объекте могут быть завершены уже в конце года. Указывая на сложность объекта, Собянин попросил подрядчиков закончить реконструкцию развязки на полгода раньше контрактного срока.

Транспортная развязка Волоколамского шоссе с МКАД является одним из наиболее загруженных транспортных узлов столицы, в котором пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе.

Реконструкцию начали в ноябре 2018 года. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

В общей сложности в рамках проекта планируют построить 7,7 километра дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 километра. В частности, существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до восьми полос движения в одном направлении. Новые эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области.

Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведут эстакаду. Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД будет расширен до пяти полос движения в каждом направлении.

Также на развязке сделают боковые проезды, чтобы исключить пересечение потоков. Прилегающую территорию благоустроят.

Предполагается, что реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда.

В результате улучшится транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево.

На второй этап реконструкции МКАД до 2022 года выделено более 35 миллиардов рублей. Основные строительно-монтажные работы начнутся в начале 2021 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по следующим развязкам: на пересечении с Липецкой улицей, Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе, по участку от Бесединского до Косинского шоссе, включая развязки на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотней.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

