Более 35 млрд рублей направят на второй этап реконструкции МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 35 миллиардов рублей выделено на второй этап реконструкции МКАД до 2022 года. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, начинается второй масштабный этап реконструкции МКАД.

"В предыдущие годы мы завершили строительство и реконструкцию 16 развязок на МКАД, две из которых построены за счет федеральных средств – Молодогвардейская и Бусиновская развязки, а остальные за счет городского бюджета", – отметил Бочкарев.

Он уточнил, что основные строительно-монтажные работы начнутся в начале 2021 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация по следующим развязкам: на пересечении с Липецкой улицей, Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе, по участку от Бесединского до Косинского шоссе, включая развязки на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотней.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2011–2019 годах было построено 916 километров дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 году ввели в эксплуатацию 111 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Специалисты завершили строительство Северо-Западной хорды, участок СВХ – от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровской, участок Южной Рокады – от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, участок дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

В 2020–2022 годах планируется построить 352 километра дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады.

Общая длина системы из четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров.

Помимо реконструкции самих развязок и вылетных магистралей, столичное правительство проводит комплексные мероприятия по развитию прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос. Каждая реконструированная развязка ускоряет движение в своем районе на 10–20 процентов.

Начиная с 2011 года построено и реконструировано 16 развязок МКАД и 13 вылетных магистралей. На сегодняшний день продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок на МКАД.