Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход строительства первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта. По словам мэра, строительство должно быть окончено в 2020 году.

"Мы продолжаем активное дорожное строительство в городе. Можайка и Кутузовский проспект – одни из самых нагруженных магистралей. Для того чтобы сделать транспортную ситуацию лучше, мы строим сразу два дублера – Северный дублер Кутузовского проспекта и Южный. Северный дублер – для его постройки земля уже полностью подготовлена. Прошло проектирование, и сейчас ведется экспертиза", – сказал Собянин.

Что касается Южного дублера, который тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца, то в предыдущие годы там реконструировали улицу Генерала Дорохова. Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД. К настоящему моменту сделали проектируемый проезд до улицы Мосфильмовской. По словам мэра, сейчас от этой точки тянут магистраль до Третьего транспортного кольца. Там предполагается создание переходов через улицы, железные дороги, установка сложнейших инженерных сооружений. "Но я уверен, что в этом и в следующем году, двумя этапами, мы закончим Южный дублер", – сказал мэр.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Протяженность магистрали составит 11 километров с шестью полосами в обоих направлениях. Строительная длина с учетом искусственных сооружений и съездов – 28 километров.

Строительство ведется в два этапа. На первом реконструировали улицу Генерала Дорохова и построили Проектируемый проезд № 4931. Проект реализовали в рамках создания Северо-Западной хорды.

В октябре 2017 года началась реализация второго этапа – строительство Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до ТТК, который, в свою очередь, разделен на два участка. Первый пройдет от Аминьевского шоссе до Минской улицы вдоль путей Киевского направления МЖД. Наиболее крупным искусственным сооружением на этом участке станет транспортная развязка на Минской улице. Также будут построены съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменки и мосты через реку Сетунь.

Всего в составе первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта построят 5,7 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы длиной 2,3 километра, подъездные дороги и съезды длиной 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста протяженностью 1,3 километра.

Для удобства местных жителей возведут два подземных пешеходных перехода – в районе развязки с Минской улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы, а также лестнично-лифтовой сход.

Для защиты жилой застройки от шума предусмотрена установка экранов общей протяженностью 1,7 километра. Также запланировано строительство двух очистных сооружений и переустройство 62 километров инженерных коммуникаций.

В рамках благоустройства прилегающей территории разобьют 73 тысячи квадратных метров газонов, высадят 221 дерево и 2 890 кустарников. Строительная готовность первого участка дублера составляет 52 процента.

Второй участок магистрали пройдет от Минской улицы до ТТК вдоль путей Киевского направления МЖД. Строительная готовность этого участка в настоящее время составляет 25 процентов.

Кроме того, частью создания Южного дублера Кутузовского проспекта является реконструкция развязки с МКАД, которая должна завершиться в 2020 году.

После окончания всех работ улучшится транспортная доступность ИЦ "Сколково", железнодорожной станции Матвеевская, будущего ТПУ "Аминьевское шоссе", метро "Минская", микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.

Также дублер соединит крупные городские магистрали МКАД, Северо-Западную хорду (Рябиновую улицу), Южную рокаду (Аминьевское шоссе), Мосфильмовскую улицу, Минскую улицу, ТТК и Бережковскую набережную. Снизится нагрузка на крупных городских магистралях – Мичуринском и Кутузовском проспектах, Можайском и Аминьевском шоссе, Мосфильмовской улице.