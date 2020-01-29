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Москва 24

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Город

04:26

Более 350 км дорог будет построено в Москве до 2022 года

город транспорт дороги авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до 2022 года в столице будет построено более 350 километров дорог.

"352 километра дорог планируем построить в Москве до 2022 года, в том числе 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов", – приводит его слова информационный центр правительства столицы.

При этом Бочкарев добавил, что Сергей Собянин "поставил задачу основное внимание сосредоточить на формировании хордового кольца". Строительство новых хордовых магистралей – Северо-восточной хорды, Юго-восточной хорды и Южной рокады станет ключевым проектом на ближайшие годы.

Общая длина кольца в составе четырех хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров составит 355 километров. На сегодняшний день уже построено и запущено движение по 190 километрам дорог, что составляет 53 процента от общей протяженности.

Ранее Бочкарева анонсировал второй этап реконструкции МКАД. По его словам, на строительство до 2022 года выделят более 35 миллиардов рублей.

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