Хордовое кольцо Москвы планируют замкнуть к началу 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Образованное тремя хордами (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной) и Южной рокадой дорожное кольцо Москвы могут замкнуть к началу 2023 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы завершили строительство Северо-Западной хорды, готовность Северо-Восточной хорды составляет 70%. В конце 2022 года – начале 2023 года мы планируем кольцо из хорд замкнуть", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

29 ноября Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы. На открытии мэр отметил, что мост, по большому счету, закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды.

Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.

20 миллиардов рублей может сэкономить город, если каждый его житель будет проводить в дороге всего на минуту меньше. Такую цифру ранее назвал Хуснуллин. Создание качественной транспортной инфраструктуры сейчас в приоритете градостроительной политики. В Москве утверждена программа строительства метро до 2025 года, ежегодно в столице строится не менее 100 километров дорог, а также 20-30 тоннелей, эстакад и дорожных развязок. Помимо транспорта, доступней должно стать и жилье, чтобы москвичи могли жить неподалеку от работы.

