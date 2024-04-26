Движение транспорта временно закроют вблизи кладбищ 28 апреля, 5, 12 и 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекроют вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы 28 апреля, 5, 12 и 14 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, ограничения введут с 06:00 до 16:00 на востоке, юго-западе, юге, севере, западе и северо-западе города, а также в ТиНАО. Запрет будет распространяться на Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской до Озерной улицы, на Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, на проспект Стратонавтов от Волоколамского проспекта до Тушинской площади и на другие участки.

В связи с этим в столице организуют выделенную полосу на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышихи до съезда на Митинское кладбище.

Водителей призвали соблюдать осторожность и обращать внимание на знаки.

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов общественного транспорта, которые курсируют в центре, на востоке и юго-востоке Москвы, изменятся 26 апреля, 2, 5 и 9 мая из-за проведения мероприятия. В Дептрансе подчеркнули, что в этот период полностью отменяются рейсы 024 и 74, которые следуют по маршруту в центре, на востоке и юго-востоке Москвы.

До этого москвичам напомнили, что в связи с проведением Московского Международного кинофестиваля в районе Пушкинской площади в пятницу, 26 апреля, временно закроют движение для транспорта. Ограничения будут действовать с 14:30 26 апреля до 01:00 27-го числа.

