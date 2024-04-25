Наземный транспорт изменит маршруты в Москве 26 апреля, 2, 5 и 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько маршрутов общественного транспорта, которые курсируют в центре, на востоке и юго-востоке Москвы, изменятся 26 апреля, 2, 5 и 9 мая из-за проведения мероприятия, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"26 апреля и 2 мая – с 15:00 до конца мероприятия, 5 мая – с утра до конца мероприятия меняются маршруты", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что в этот период полностью отменяются рейсы 024 и 74, которые следуют по маршруту в центре, на востоке и юго-востоке Москвы. Еще несколько рейсов будут проезжать лишь на двух участках, а основная часть маршрутов будет и вовсе сокращена.

По данным ведомства, аналогичные изменения будут действовать и 9 мая. В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали воспользоваться метро и МЦД.



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Ранее в Дептрансе предупредили, что движение на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО временно перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за проведения репетиций парада Победы. Водителей также уведомили, что на этих участках нельзя будет парковать машины с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.

