Репетиции парада Победы пройдут в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО временно перекроют в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая из-за проведения репетиций парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

На участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади заблокируют проезд для автомобилей 26 апреля и 2 мая с 16:30 до 19:00, а также 5 мая – с 05:00 до 08:00.

Кроме того, временное введение ограничений для транспорта будет действовать и на центральных набережных Москвы 26 апреля и 2 мая с 17:30 до окончания мероприятия, а также 5 мая с 05:30 до окончания мероприятия

При этом специалисты будут производить повторное закрытие проездов. Например, 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а также 26 апреля и 2 мая с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.



Движение в обе стороны будет заблокировано для водителей в районе Таганской площади. Первое перекрытие произойдет с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, второе – с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, третье – 5 мая с 05:00 до 13:00.

Водителей предупредили, что на вышеупомянутых улицах нельзя будет парковать машины с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в параде 9 Мая примут участие свыше 9 тысяч человек, а также 75 единиц техники и авиация. В пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которых разделят по видам войск ВС России.

