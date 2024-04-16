ФСО: Красную площадь закрыли из-за подготовки к параду Победы

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Вход на Красную площадь закрыли во вторник, 16 апреля, из-за подготовки к параду Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Дениса Симонова.

"Красная площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая", – отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль позже предоставит информацию о том, пригласит ли Москва на праздничный парад в День Победы иностранных лидеров.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году в параде Победы будут задействованы свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация. По его словам, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе.

В прошлом году по Красной площади проследовали пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и новые БТР "Бумеранг".