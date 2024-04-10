Временную дорожную разметку нанесли в центре Москвы для парада Победы

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства нанесли временную разметку на дорогах Москвы для репетиции и проведения парада Победы, который должен состояться 9 мая. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Так, специальной краской желтого цвета было нанесено шесть линий разметки длиной по 1,5 километра каждая на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Работы проводились ночью с частичным ограничением движения в районе, уточнил заммэра.

В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательнее на указанном участке.

"Напоминаем, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что парад, посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ, пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Его генеральная репетиция состоится 5 мая.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в праздничном параде поучаствуют свыше 9 тысяч человек, 75 единиц техники и авиация. По его информации, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые разделят по видам войск ВС России.

