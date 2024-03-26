Кремль своевременно сообщит о приглашении на 9 Мая зарубежных лидеров – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кремль позже предоставит информацию о том, пригласит ли Москва на праздничный парад в День Победы иностранных лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам ее предоставим", – отметил политик.

Ранее сообщалось, что парад, посвященный 79-й годовщине Победы в ВОВ, традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Его генеральная репетиция состоится 5 мая. Также в департаменте аккредитации управления пресс-службы и информации президента РФ начался прием заявок на участие в освещении событий.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что в праздничном параде поучаствуют свыше девяти тысяч человек, 75 единиц техники и авиация. По его информации, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые разделят по видам войск ВС России.