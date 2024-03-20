В Минобороны обсудили детали предстоящего парада Победы

20 марта на коллегии в Минобороны обсуждали подготовку к параду, посвященному очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о составе участников, а также военной технике, которая пройдет по брусчатке Красной площади.

В 2024 году в мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация воздушно-космических сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.