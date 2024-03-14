Около 4,6 млн саженцев виолы высадят на клумбах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 4,6 миллиона саженцев виолы высадят на столичных клумбах в этом году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в городских теплицах уже подготавливается цветочная рассада к новому сезону. Все теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, а сама высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе, подчеркнул он. По его данным, всего в этом году свыше 56 миллионов цветов украсят московские улицы, площади, парки и скверы.

Бирюков отметил, что высадка саженцев виолы начнется в конце апреля, а в конце мая – начале июня клумбы украсят однолетние цветы. Затем продолжится высадка многолетних цветов, добавил заммэра.

В комплексе указали, что в теплицах ГБУ "Озеленение" рассада специально закаляется. Так, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива, что помогает растениям быстрее адаптироваться после высадки на клумбы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году Москву украсят не только виолы, но и тюльпаны, петунии, бегонии и пеларгонии. Кроме того, в городе установят подвесные горшки с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами, уточнил мэр.

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