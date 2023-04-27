Россиян предупредили о наказании за порчу клумб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За порчу клумб может грозить административная ответственность, а иногда и уголовное наказание, рассказал юрист Владислав Кочерин в эфире радио Sputnik.

"Цветы на клумбах высажены кем-то, а значит, у них есть собственник, обычно это городские власти. <...> Юридическое лицо, которое занималось высадкой этих цветов, может написать заявление в полицию и привлечь похитителя к ответственности – административной или даже уголовной", – заявил Кочерин.

По словам специалиста, ответственность будет зависеть от обстоятельств правонарушения и количества сорванных с клумбы цветов. Например, за мелкое хулиганство, если человек сорвал цветы и выбросил их, могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток. А за мелкое хищение, если сорванные цветы подарили, штраф достигает пятикратной стоимости украденного имущества. Помимо этого, злоумышленника также могут арестовать на 15 суток.

"Если человек нарвал букет цветов стоимостью более 2,5 тысячи рублей, то это можно квалифицировать как кражу, то есть это преступление, за которое Уголовный кодекс предусматривает ответственность вплоть до двух лет лишения свободы", – резюмировал юрист.

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