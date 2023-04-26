Россиянам напомнили, за что могут оштрафовать во время майских праздников

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россиянам следует жарить шашлыки в специальных зонах и убирать за собой мусор, чтобы не нарушить закон на майские праздники. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена адвокатской палаты Москвы Алишера Захидова.

"Если люди пьют алкоголь – сразу налетают на распитие спиртных напитков в общественных местах. Если жарят шашлыки – это открытый огонь, небезопасная зона, за что также может прилететь от пяти тысяч рублей. Придут полицейские, местные жители или сотрудники "жилищника", начнется драка – это тоже статья. Мусор – это отдельный состав", – заявил Захидов.

По словам адвоката, важно сохранять осторожность даже при приготовлении шашлыков на собственном дачном участке. По закону при установке мангала нужно соблюдать определенную дистанцию от забора соседей.

Захидов отметил, что сейчас во многих местах устанавливают специальные "мангальные зоны", оборудованные для майского отдыха. Он призвал власти открывать больше таких зон, чтобы люди не ходили разжигать костры в лесу.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании и дождях на майские праздники. 30 апреля и 1 мая ожидается снижение температуры до 10–13 градусов, возможны кратковременные дожди, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.