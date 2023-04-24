Москвичей предупредили о похолодании и дождях в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На майские праздники в столицу придут дожди и похолодание, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Позднякова отметила, что пока что москвичи могут радоваться теплой апрельской погоде, но в начале мая стоит ожидать осадков.

В воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, ожидается снижение температуры до 10–13 градусов, возможны кратковременные дожди, сказала она.

Синоптик добавила, что 28 и 29 апреля температура не поднимется выше 19 градусов, а днем стоит ожидать пасмурной погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что впервые с начала весенне-летнего сезона 24 апреля была зафиксирована температура воздуха в 20,4 градуса в Москве.

Он добавил, что Санкт-Петербург смог побить рекорд столицы, так как столбики термометров в городе показали отметку в 20,6 градуса.

