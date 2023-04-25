Названы популярные направления у российских туристов на майские праздники

В список популярных направлений у российских туристов на майские праздники вошли Анталья, Дубаи, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом сообщили СМИ.

По данным пресс-служб столичных аэропортов, наиболее востребованными направлениями во Внуково стали Стамбул, Ереван и Сургут. А из Домодедово туристы полетят в Калининград, Новосибирск и Минеральные Воды.

Популярным зарубежным направлением с 28 апреля по 10 мая, кроме Турции и ОАЭ, стал Узбекистан. В воздушных гаванях отмечают, что поездку в аэропорт рекомендуется планировать заранее, учитывая рост пассажиропотока в период праздников.

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