В РСТ рассказали, где отдохнуть за границей за 50 тысяч рублей

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В Абхазии, Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах ближнего зарубежья стоимость отдыха на одного человека не превысит 50 тысяч рублей. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что большинство россиян (27,7%) выделяют на отпуск 30–50 тысяч рублей на человека. Вместе с тем 21,3% респондентов закладывают на поездку свыше 100 тысяч рублей.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Для путешествий внутри РФ и в страны ближнего зарубежья 30–50 тысяч рублей – это абсолютно оптимальные суммы для одного человека. Многие укладываются и в гораздо более скромный бюджет. Все зависит от дат, то есть от сезона, от вида транспорта и от категории средства размещения.

В качестве примера доступных при таком бюджете стран ближнего зарубежья Барзыкин привел Абхазию и Белоруссию.

"В этом году лидирует по бронированиям и продажам Белоруссия. На поезде 7–9 часов – и мы в Минске. Причем цены ниже, чем в России. Казахстан, Узбекистан, Армения тоже вполне доступны", – перечисляет эксперт.

По этим направлениям при бюджете до 50 тысяч рублей туристы даже смогут разместиться в отелях 3–4 звезды на 5–6 ночей, уточнил Барзыкин. Однако дальнее зарубежье посетить уже будет проблематично.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Отправиться в поездку в ОАЭ, Турцию или другие подобные страны вряд ли возможно: 30–50 тысяч не хватит.

Ранее туроператоры сообщили о снижении среднего чека россиян за отдых в майские каникулы на самых популярных направлениях. В частности, по сравнению с прошлым годом туристы на 4% меньше тратят на поездки в Турцию, на 17% – в Объединенные Арабские Эмираты и на 20% – в России.

