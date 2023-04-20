Средний чек россиян на майские туры снизился на 4–20%

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Расходы россиян на отдых в майские праздники в Турции, Египте, ОАЭ и России снизились на 4–20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на туроператоров.

Средний чек на путевку в Турцию упал на 4%, в ОАЭ – на 17%, а в России – на 20%. При этом отдых за границей обойдется дешевле отдыха в России, если на направлении есть доступная авиаперевозка, сообщил туроператор Anex Tour. Представители компании отметили, что падение расходов на отдых по России может быть связано с отсутствием туристического кешбэка, из-за чего в прошлом году были подняты цены.

Самым популярным направлением для отдыха в мае в этом году у россиян стала Турция, далее Египет, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

Туристический сервис "Слетать.ру" отметил, что этой весной интерес к отдыху в Египте повысился в сравнении с прошлым годом. Средний чек россиян на тур в страну упал на 6% и составил 208,5 тысячи рублей. Минимальная стоимость отдыха в Египте – 132,5 тысячи рублей за недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле "все включено".

Расходы за отдых в Турции по сравнению с прошлым годом не изменились – средний чек составил 143 тысячи рублей. Минимальная стоимость путевки сейчас составляет 60–80 тысяч рублей: за неделю на двоих с размещением в четырехзвездочном отеле по системе "все включено".

Отдых на Мальдивах в мае значительно вырос – на 53%, до 386 тысячи рублей. Путешествие в Шри-Ланку также подорожало – на 55%, до 240 тысяч рублей, добавили в "Слетать.ру".

Самым доступным вариантом для отдыха на майские праздники туроператоры назвали самостоятельные путешествия по России. По оценке туристического сервиса OneTwoTrip, билеты в Москву, Вологду, Петрозаводск, Псков, Москву и Мурманск обойдутся в 5–7,3 тысячи рублей в одну сторону.

Из Москвы дешевле всего лететь в Санкт-Петербург, Саратов и Нижний Новгород. Стоимость авиабилетов в эти города составляет около 5 тысяч рублей, рассказали в сервисе "Туту.ру".

Ранее сообщалось, что власти Таиланда отложат введение туристического сбора до сентября. Сбор в размере 300 бат ($9) собирались принять в июне этого года.

При этом российские туроператоры пообещали вносить данный сбор в стоимость путевки, чтобы можно было оплатить в рублях из России.