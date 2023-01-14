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14 января, 22:30

Туризм

Российские туроператоры рассказали, как будет взиматься туристический сбор в Таиланде

Российские туроператоры рассказали, как будет взиматься туристический сбор в Таиланде

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В Таиланде введут туристический сбор с отдыхающих. Он составит 300 бат, то есть примерно 620 рублей. Собранные деньги планируют тратить на инфраструктуру страны и помощь туристам.

Российских туроператоров о новом сборе пока не уведомили. Руководитель пресс-службы одного из туроператоров Дарья Домостроева сообщила, что данный сбор может быть заложен в стоимость путевки.

"Как будет взиматься – пока неизвестно. Если такое решение будет принято, то туроператоры будут работать над тем, чтобы стоимость была заложена в стоимость путевки, чтобы можно было оплатить в рублях из России", – отмечает Домостроева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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